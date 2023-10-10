Politika

İskoçya Başbakanı, eşinin ailesinin Gazze’de mahsur kaldığını duyurdu

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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf
dünya İsrail İskoçya Hamas Gazze

HABER MERKEZİ

Pakistan uyruklu İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle eşinin anne ve babasının Gazze’de mahsur kaldığını açıkladı.

Eşi Nadya Elnekla’nın anne ve babasının durumları hakkında konuşan İskoçya Başbakanı Yusuf, eşinin ailesinin Filistin’deki akrabalarını ziyaret için Gazze’ye gittiğini ve orada mahsur kaldıklarını belirtti.

Gazze’yi terk etmeleri konusunda İsrailli yetkililerden uyarı aldıklarını bildiren İskoçya Başbakanı, eşinin ailesi ile iletişimde olduklarını da söyledi.

Yusuf, kayınvalidesi ve kayınpederinin güvenli bir şekilde Gazze’den çıkabileceklerinden emin olamadıklarını aktardı.

Hamas’ın İsrail’e saldırılarını kınayan İskoçya Başbakanı Yusuf, savaşın bedelini sivillerin ödediğini vurguladı.

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