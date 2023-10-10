Politika

Mesrur Barzani, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi ile görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Maurizio Greganti
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Maurizio Greganti
kürdistan Kürdistan Bölgesi Irak Mesrur Barzani İtalya

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Maurizio Greganti ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil birçok konuyu görüştü.

Kürdistan Bölgesi hükümetinin resmi sayfasından yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul ettiği belirtildi.

Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi ve İtalya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Kürdistan Parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte gerçekleştirilmesinin önemine de değinildi.

Görüşmeden bir kare 

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların da ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin mali yetkileri başta olmak üzere tüm sorunların anayasa ve bütçe kanunu çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

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