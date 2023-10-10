Politika

Başkan Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi ile görüştü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi Başkan Mesud Barzani İngiltere

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, Salahaddin’de İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki dini ve etnik toplulukların barış içinde bir arada yaşamasına hayranlığını dile getiren Hitchen, Kürdistan'da dini ve etnik çeşitliliğin varlığı için uygun bir ortam yaratan tarihi bir arada yaşama kültürüne övgüde bulundu.

Hitchen, Başkan Barzani’nin oluşumların haklarını savunma, bir arada yaşama kültürünü koruma ve derinleştirmedeki rolünden de övgüyle söz etti.

Başkan Barzani ise Kürt halkı arasındaki bir arada yaşama kültürünün kadim tarihi kökenlere sahip olduğunu belirterek, Kürt halkının çoğulculuk ve dini görüş açısından her zaman özgür olduğunu, bunun milletimiz için zengin bir kültür olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki tarihi ilişkilerin farklı aşamalarına, anayasaya ve siyasi anlaşmalara değinen Başkan Barzani, Irak hükümeti ve Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile sorunların anayasa çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini bildirdi.

Toplantının diğer bölümünde ise taraflar Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durum ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv