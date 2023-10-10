Başkan Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi ile görüştü

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Başkan Mesud Barzani, Salahaddin’de İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki dini ve etnik toplulukların barış içinde bir arada yaşamasına hayranlığını dile getiren Hitchen, Kürdistan'da dini ve etnik çeşitliliğin varlığı için uygun bir ortam yaratan tarihi bir arada yaşama kültürüne övgüde bulundu.

Hitchen, Başkan Barzani’nin oluşumların haklarını savunma, bir arada yaşama kültürünü koruma ve derinleştirmedeki rolünden de övgüyle söz etti.

Başkan Barzani ise Kürt halkı arasındaki bir arada yaşama kültürünün kadim tarihi kökenlere sahip olduğunu belirterek, Kürt halkının çoğulculuk ve dini görüş açısından her zaman özgür olduğunu, bunun milletimiz için zengin bir kültür olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki tarihi ilişkilerin farklı aşamalarına, anayasaya ve siyasi anlaşmalara değinen Başkan Barzani, Irak hükümeti ve Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile sorunların anayasa çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini bildirdi.

Toplantının diğer bölümünde ise taraflar Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durum ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.