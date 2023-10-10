Başbakan Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi ile bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitvhen ile bir araya geldi.

Federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasının önemine değinilen toplantıda, sorunların siyasi alanda olduğu konusunda mutabık kalındı. Taraflar, bu sorunların anayasa ve anlaşmalar çerçevesinde çözülmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Görüşmede, Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin yasal haklarının federal bir varlık olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi hükümetinin özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında yaptığı reformlara övgüde bulunan Hitvhen, Hükümet Bilgi Teknolojileri Ofisinin gelişmiş veri merkezinin tüm Irak'a örnek olması gerektiğine, federal hükümetin de benzer gelişmiş merkez ve kurumlar kurmasının önemine dikkat çekti.

İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Hitvhen ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nde farklı toplulukların barış içinde bir arada yaşama durumu ve dini özgürlükleri hakkında takdirle konuştu.