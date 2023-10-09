Politika

İsrail açıkladı: Hamas militanlarına ait yüzlerce ceset bulundu

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ortadoğu İsrail Hamas Gazze

HABER MERKEZİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken İsrail ve Gazze çevresinde yaklaşık 1500 Hamas militanının cesedinin bulunduğunu açıkladı.

İsrail Askeri Sözcüsü Richard Hecht, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze civarında Hamas militanlarına ait  yaklaşık 1500 cesedin bulunduğunu belirtti.

Gazze ile sınırların kısmen kontrol altına alındığını belirten Hecht, gece saatlerinden bu yana sınırda sızma girişimlerinin yaşanmadığını aktardı.

Bölgedeki vatandaşların tahliyesinin bitmek üzere olduğunu bildiren Sözcü Hecht, diğer operasyonlar için de hazırlıkların başlatıldığını söyledi.

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