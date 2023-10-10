Politika

Sudani: Filistin halkının haklarına kavuşmasını istiyoruz

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Muhammed Şiya Sudani ile Vladimir Putin
Muhammed Şiya Sudani ile Vladimir Putin
Irak Irak Rusya Moskova

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, “Filistin-İsrail çatışmasına barışçıl çözüm çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkının haklarına kavuşmasını istiyoruz.” dedi.

Irak Başbakanı Sudani, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya ziyaretinin bölgedeki ciddi zorluklar nedeniyle hassas bir döneme denk geldiğini belirten Sudani, “Filistin'e gelişigüzel ve yıkıcı bir bombardıman yapılıyor. Filistin-İsrail çatışmasına barışçıl çözüm çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkının haklarına kavuşmasını istiyoruz.” diye konuştu.

DAİŞ’le mücadelede Irak’a sağladıkları desteklerden ötürü Rusya’ya teşekkür eden Sudani, Moskova ziyaretinin Irak ile Rusya arasındaki ilişkileri güçlendireceğini aktardı.

Görüşmede, Filistin’in durumuna değinen Putin, “Filistin devletinin kurulması zorunludur.” açıklamasında bulundu.

Bugün, resmi ziyaret kapsamında Moskova’ya giden Irak Başbakanı Sudani, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bagdanov tarafından karşılandı.

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