Kültür-Sanat

“Kulav w Peyk” tiyatro oyunu Erbil'de sergilendi

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kürdistan tiyatro oyun Erbil Güzel Sanatlar

HABER MERKEZİ

Yapımcılığını Shvan Grubunun üstlendiği “Kulav w Peyk” tiyatro oyunu, dün Erbil Güzel Sanatlar Enstitüsünde sergilendi.

Asan Kenfan’ın kaleme aldığı, çevirisini Ha Abdulaziz’in yaptığı ve Adel Hassan tarafından hazırlanan “Kulav w Peyk”, ilk tiyatro gösterisini, sonbahar sezonu kapsamında Erbil Güzel Sanatlar Enstitüsünde gerçekleştirdi.

Ha Abdulaziz, K24’e yaptığı açıklamada, söz konusu oyunun, hayatın bir köşesinde sıkışıp kalan, pek çok sosyal sorunlara bağımlı olan insanları konu aldığını belirterek, oyundaki karakterlerin hayatın sorunlarından kurtulmak için bir çıkış yolu arayarak mutluluğa giden yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Tiyatro oyununun Orta Doğu’nun örf ve adetlerine göre uyarlandığını kaydeden Ha Abdulaziz, “Kürt ve Arap milletlerinin yaşamlarına da yakın bir karışım yaptık.” dedi.

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