Blinken, İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını belirterek, “İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir.” dedi.

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililer ile doğrudan temasta bulunmak üzere yarın ülkeye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

"Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim.” diyen Blinken, “İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de yaptığı açıklamada, ziyaretin bir "dayanışma ve destek" mesajı olacağını vurguladı.

Miller, ziyaret kapsamında Blinken'in İsrail'i "en iyi şekilde nasıl desteklemeyi sürdüreceklerini" görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Hamas’ın İsrail saldırılarında 14 ABD’linin öldürüldüğünü ve Hamas’ın Yahudileri öldürmeyi amaçlayan bir terör örgütü olduğunu açıklamıştı.

İsrail’e desteklerinin devam edeceğini aktaran Biden, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İsrail’in tepkilerinin belirleyici olması gerektiğini söyledi.” demişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

