Iraklı Vaiz: Merkezi hükümet düşüncesi ortadan kaldırılmalı

HABER MERKEZİ

Iraklı Vaiz Ali Talkani, “Irak’ta merkezi hükümet düşüncesi ortadan kaldırılmalı. Irak federal devletinde Kürdistan Bölgesi’nin kendi bayrağına sahip olma hakkı vardır.” dedi.

K24’de Gazeteci Farhad Rasul’un sunduğu “Basi Roj” programına konuk olan Ali Talkani, ilk kez bir Kürt medyasına konuştu.

Devlet inşasının, sistem, ekonomi ve toplumun aydınlanması gibi halkın kültürüyle uyumlu birçok araca dayandığını belirten Ali Talkani, “Irak'taki çeşitlilik geçmişte Iraklı liderleri zorlu bir arabuluculuğu düşünmeye itmiştir. Baas rejimini örnek alırsak, her Kürt bireyinin, Şii ve Sünnilerin kendi kimliklerini silmelerini, onlara üçüncü bir kimlik verip hepsinin Iraklı olmasını istiyordu. Daha önce Osmanlılar ile Moğolların da uyguladığı bu yöntem aşırıcılığa yol açmıştır.” dedi.

“İngilizler Irak’ı inşa etmedi.” diyen Talkani, “Bölgeler Irak'a ayrı bir güzellik katarken, sorunları ve çatışmaları da azaltıyor. Sosyolojik açıdan bakıldığında ise üç bölgenin inşa edilmesi zaman alacak ve Irak sokaklarının aydınlatılması gerekiyor.” sözlerini paylaştı.

“Irak’ta merkezi hükümet düşüncesi ortadan kaldırılmalı.” açıklamasında bulunan Talkani, Erbil-Bağdat ilişkilerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar siyasi değil kültürel sorunlardır. Daha fazla olgunluğa ve değişime ihtiyacı olan bu kültür insanlarla bağlantılıdır. Kürdistan Bölgesi hükümeti ile Bağdat’ın anlaşamadığını var saymak, federal bir Irak'ta demokrasinin var olduğunun kanıtıdır.”

Önceden Irak’ta radikal bir devlet ve otoriter bir rejim olması nedeniyle, Kürdistan bayrağının varlığının normal bir durum olduğunu belirten Talkani, “Kendi ülkelerinin bayraklarının yanı sıra kendi devletlerinin bayraklarını da dalgalandıran ABD ve İngiltere gibi Kürdistan Bölgesi'nin de kendi bayrağına sahip olması normal ve doğrudur, Irak federal bir ülkedir.” diye konuştu.