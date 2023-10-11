Politika

Irak ile Rusya arasında mutabakat zaptı imzalandı

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Mutabakat zaptının imzalanma anı
Mutabakat zaptının imzalanma anı
Irak Irak Rusya mutabakat zaptı

HABER MERKEZİ

Irak Temizeller Komisyonu, yolsuzlukla mücadele kapsamında Rusya Başsavcılığı ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Komisyondan yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki heyetin Moskova ziyareti kapsamında, yolsuzluğun ortadan kaldırılması için Rusya Başsavcılığı ile bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Mutabakat zaptının, Irak Temizeller Komisyonu Başkanı Haydar Hanun ile Rusya Başsavcısı Igor Krasnov tarafından imzalandığı bildirilşrken, zaptın,  yetkililerle ilgili soruşturmalarda iş birliğini ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla imzalandığı kaydedildi.

Yoksullukla ilgili ceza davalarında, hukuki konularda koordinasyon sağlanmasını içeren mutabakat zaptının, kara para aklama davalarında şüphelilerin konumunu tespit etmek konusunda kolaylık sağlayacağı da ifade edildi.

Resmi ziyaret kapsamında 10 Ekim Salı günü, Moskova’ya giden Irak Başbakanı Sudani, ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

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