Plasschaert: Erbil-Bağdat anlaşması olumlu bir gelişmeydi

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Erbil ile Bağdat arasında varılan son anlaşmayı olumlu bir gelişme olarak yorumlayan Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, “Memur maaşları korunmalı ve siyasi çatışmalara karıştırılmamalı.” dedi.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, New York'taki Uluslararası Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Mesrur ​​Barzani liderliğindeki Kürdistan Bölgesi’nden üst düzey bir heyetin, mali zorlukları görüşmek üzere 14 Eylül'de Bağdat'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Plasschaert, “Ziyaretten kısa bir süre sonra Irak Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'ne çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmesini sağlayacak kredi şeklinde para gönderilmesini onayladı.” ifadelerini kullandı.

Erbil ile Bağdat arasındaki son anlaşmayı olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirten Plasschaert, anlaşmanın sorunların çözümü için yeterli olmadığını ve kamu sektörü çalışanları açısından yeni bir belirsizlik yaşanmaması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BM Temsilcisi Plasschaert, “Memur maaşları korunmalı ve siyasi çatışmalara karıştırılmamalı.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı ​​Barzani başkanlığındaki üst düzey bir heyet, 14 Eylül 2023’te Bağdat'ı ziyaret ederek, Irak’taki 3 başkanlık dahil farklı siyasi taraflarla 14 toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Barzani, ziyaretin Kürdistan Bölgesi'nin hak ve yetkilerini savunma amaçlı gerçekleştirildiğini bildirerek, Kürdistan Bölgesi'nin hak ve yetkileri konusunda gösterdikleri birlik için Kürt gruplarına teşekkür etti.