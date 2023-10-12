AYM'de kritik Can Atalay görüşmesi

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Türkiye Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşecek.

Görüşmede milletvekili yasama dokunulmazlığına istisna getiren anayasanın 14. maddesini eleştiren AYM'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararındaki görüşünü sürdürüp sürdürmeyeceği belli olacak.

Toplantı öncesinde başvuruya ilişkin çalışmasını tamamlayan AYM raportörü de raporunda, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği yönünde görüş bildirdi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan 8 sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davasında Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Oysa aynı davada mahkeme, daha önce beraat kararı vermiş ancak Yargıtay tarafından karar bozulmuştu.

Can Atalay, cezaevinde tutuklu bulunurken 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın yasama dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi talebini reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı 6 Ekim 2023’te ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, AYM’ye çağrıda bulunarak, “Can Atalay’ın da bir an önce çıkması lazım.” dedi.