Almanya’nın Irak Büyükelçisi: 30 bin Iraklı geri gönderilecek

HABER MERKEZİ

Almanya'da sığınma başvuruları reddedilen 30 bin Iraklının, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne geri gönderileceği bildirildi.

Almanya’nın Irak Büyükelçisi Christiana Homann, Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü (MERI) Formu’nda K24 muhabirinin Almanya’daki Iraklı sığınmacılara ilişkin yönelttiği soruyu, “Evet doğru, Almanya’da yaklaşık 30 bin Iraklıya sığınma hakkı verilmediği için Irak'a, bir kısmının da Kürdistan Bölgesi'ne geri gönderileceği doğrudur.” sözleriyle yanıtladı.

Geri gönderilecek göçmenlerin Almanya’da yaşayabilmeleri için bir şanslarının daha olduğunu belirten Homann, "Almanya’ya yasal olarak gelme olanağını artırdık. Kendi işiniz varsa, işçi olarak dönebiliyorsunuz (Almanya). Yani bu iki yönlü bir yol.” dedi.

Geçen yılın sonuna kadar kayıtlı sığınmacı sayısı 3 milyonu geçmişti. Sığınmacıların üçte birini oluşturan Ukraynalıları Suriyeliler takip etmekteydi.

2022’de sığınmacı başvurularının çoğu onaylanırken, başvurusu reddedilen 255 bin kişi ise ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, konuyla ilgili, bundan sonra belediyelerin çoğunun ülkeye giden göçmenleri ağırlayamayacağı açıklamasında bulunmuştu.