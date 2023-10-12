ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e indi. Blinken'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinin ardından Ürdün'e geçeceği bildirildi.

Antony Blinken, İsrail-Hamas çatışması kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere İsrail’e gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Bakan Blinken'in 11-13 Ekim tarihleri arasında İsrail ve Ürdün'e seyahat edeceği, İsrail'in güvenliğini güçlendirmeye yönelik tedbirleri ele alacağını duyurmuştu.

Antony Blinken’in İsrail'e ulaşırken yarın da Filistin lideri Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El-Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bugün Ürdün Kralı Abdullah ve yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceğini duyurdu.

Blinken ABD’den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e ABD Başkanı Joe Biden ve Amerikan halkı adına "çok basit ve net bir mesajla" gideceğini ifade etmişti.

Ziyaret öncesi sosyal medya platformu X'ten de açıklamada bulunan Blinken, İsrailli yetkililer ile doğrudan temasta bulunmak üzere yarın ülkeye ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

"Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim.” diyen Blinken, “İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir." ifadesini kullanmıştı.