Politika

ABD'den İsrail için uluslararası ortaklarına çağrı

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dünya İran ABD İsrail Hamas

HABER MERKEZİ

ABD’li üst düzey yetkili, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıların durdurulması için ABD’nin uluslararası ortaklarına çağrıda bulunduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail’e ziyaret gerçekleştiren heyette yer alan üst düzey bir yetkili, “Gerçekten de, Hamas, Hizbullah ya da İran ya da bu üç taraftan herhangi biriyle ilişkisi olan tüm ortaklarımızı, Hamas'ın saldırılarını durdurmasını ve rehineleri serbest bırakmasını, ayrıca Hizbullah ve İran'ı bu bölgeden uzak tutmasını talep etmeye çağırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yetkili, Blinken’in İsrail ve Ürdün’ün ardından başkan bir ülkeyi de ziyaret edeceğini bildirdi.

Hamas’ın İran tarafından desteklendiğini iddia eden Antony Blinken ile ABD’li yetkililer, şu ana kadar bunu kanıtlayamadıklarını söylüyor.

İran’dan yapılan açıklamalarda ise iddiaların asılsız olduğu belirtiliyor.

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