İstanbul Havalimanında 10 binden fazla tilki kuyruğu ele geçirildi

HABER MERKEZİ

İstanbul Havalimanında, Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcuya ait valizlerde 10 bin adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

Türkiye Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Moskova'dan İstanbul’a giden iki yolcunun valizlerinde 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova'dan İstanbul’a giden Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takibe alındı.

Şüpheli hareketleri sonucu, ekipler yolculara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğunu gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü. Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı.

Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası (45 bin ABD doları) değerinde olduğu belirlenen toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.