AYM'den Can Atalay kararı: Görüşme ertelendi

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Türkiye Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi.

AYM, Gezi Parkı davasında yerel mahkemece 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu ele aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu başvurunun görüşülmesini erteledi.

Atalay'ın avukatları, milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü gereği dosyanın görüşülmesini başka güne bıraktığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) Hatay milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Atalay'ın avukatları da seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.