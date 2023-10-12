Ürdün'den Gazze Şeridi'ne yardım uçağı

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Ürdün, Hamas ile yaşanan gerilimin ardından İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’ye ilk yardım uçağını gönderdi.

Ürdün televizyonunun haberine göre Ürdün, 12 Ekim’de 6 gündür İsrail ile Hamas arsında devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne ilk yardım uçağını gönderdi.

Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada ise çoğunlukla ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatı ve silahlı kuvvetlerin iş birliğinde Gazze'ye gönderildiği belirtildi.

Uçağın ayrıca Mısır'ın koordinasyonunda gönderildiği belirtilerek, "Uçak önce Mısır'a gidecek ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki sağlık yetkililerine teslim edilecek." denildi.

Kral 2. Abdullah, 10 Ekim'de ülkesinin Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden acil yardım yapacağını duyurmuştu.

Birkaç gün önce İsrail Mısır'ı, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne malzeme taşıyan herhangi bir kamyonu bombalayacağı konusunda uyarmıştı.

Cumartesi sabahı Hamas İsrail'e büyük bir saldırı düzenleyerek 1.200'den fazla insanı öldürdü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.