Hamas 7 Ekim saldırısından önceki eğitimin videosunu yayınladı

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Hamas Hareketi militanlarının, 7 Ekim saldırısından önce tel örgüleri kırma egzersizi yaptığı bir videoyu yayınladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmış, İsrail’e büyük bir kayıp yaşatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas saldırılarının ardından savaş ilan etmesiyle İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Demir Kılıç Operasyonu'nu başlatarak birçok Hamas mevzisine bombardımanlar gerçekleştirdi.

Hamas ile İsrail arasında tam 6 gündür devam eden karşılıklı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 600’e yaklaştı.

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