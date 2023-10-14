Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Aramızda güvenlik sorunu var

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin Rojava’daki askeri eylemlerinin hem bölge hem de ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturduğuna dair açıklamaya tepki gösterdi.

Erdoğan İstanbul'da Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun kapanış oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Peki bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz seninle NATO'da nasıl beraberiz ya? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var." dedi.

Söz konusu açıklamanın, müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye'yi bölmeye çalışanlara de cesaret verdiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik terör tehdidini, terör örgütünün arkasında kimin olduğuna bakmaksızın kaynağında ortadan kaldırmakta kararlı olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "DAİŞ’le göğüs göğse çarpışan, şehitler verme pahasına bu terör örgütünü hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu sadece acı bir tebessümle karşılıyoruz." diyerek, güvenlik için gerekli adımların sürdürüleceğini ifade etti.

Konuşmasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "İsrail'e Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum." ifadelerini hatırlatan Erdoğan, "Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Bak biz 'Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu, bu.' demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. Ya o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin, babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun?" sözleriyle tepki gösterdi.

NATO müttefiki ABD'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesinin barışa, sükunete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamadığını ifade eden Erdoğan, İngiltere'nin de bölgeye yardım yerine uçak gemisi gönderme kararını eleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın başlattığı yardım kampanyasında toplanan bağışlarla alınan yardımları ulaştırmak için Gazze'ye gönderilen ilk uçağın dün Mısır'a ulaştığını da duyurdu.