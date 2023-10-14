İsrail Lübnan’ı vurdu: Bir gazeteci öldü

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İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Reuters kameramanı yaşamını yitirdi.

Reuters, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Basında yer alan haberlerde, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ekibinin de İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonulduğu belirtilirken, Tel Aviv'de İsrail polisi tarafından durdurulan ekibib daha sonra saldırıya uğradığı kaydedildi.

Yaşananların ardından BBC'den, muhabirlerin, bölgedeki gelişmeler hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiği açıklaması geldi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.