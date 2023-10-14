Fransa'dan insani koridor açıklaması

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, savunmasız kişilerin Gazze'den ayrılabilmesi için bir insani koridor konusunda farklı ortaklarla çalıştıklarını duyurdu.

France 5 televizyon kanalının konuğu olan Catherine Colonna, yaptığı açıklamalarda, en az 1300 kişinin ölümüne yol açan saldırılardan sonra İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğu yorumunu yaptı.

İsrail'in kendini savunurken uluslararası insani hukuka riayet etmesi ve Gazze'dekiler de dahil sivilleri koruması gerektiğini vurgulayan Colonna, Gazze'deki ablukanın söz konusu hukuka aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının su, gıda gibi temel ihtiyaçlara normal şekilde erişebilme hakkı olduğunu vurgulayan Colonna, savunmasız kişilerin Gazze'den ayrılabilmesi için bir insani koridor konusunda farklı ortaklarla çalıştıklarını ifade etti.

Fransız Bakan 15 Ekim'de İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.

- İsrail-Hamas çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.