Sağlık

İsrail-Hamas çatışmasında can kaybı artıyor

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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombalıyor (Fotoğraf: AFP)
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombalıyor (Fotoğraf: AFP)
ortadoğu Hamas İsrail Gazze saldırı

HABER MERKEZİ

Hamas ile İsrail arasında çıkan çatışmalarda çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 3 bin 300’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1900'ü aştığı belirtildi.

Öldürülenlerden 614’ünün çocuk, 370’inin kadın olduğu vurgulanan açıklamada, saldırılarda yaralananların sayısının 8 bine yaklaştı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hamas ve Filistinli silahlı grupların saldırılarında öldürülenlerin sayısının 200’ü asker olmak üzere 1400’ü aştığı duyuruldu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 400 binden fazla kişimin yerinden edildiğini, Gazze’nin kuzeyinden güneyine doğru göçün devam ettiği yönünde açıklamada bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne 5 binden fazla roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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