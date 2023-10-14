Aydın Maruf'tan Federal Mahkemeye çağrı: İtirazları reddetmesini istiyoruz

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Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Irak Federal Yüksek Mahkemesine çağrıda bulunarak, “Topluluklara karşı alınacak her türlü karar, Kürdistan Bölgesi'nde var olan barış içinde bir arada yaşamayı etkileyecek.” dedi.

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, 14 Ekim’de Türkmen siyasi partilerinin temsilcilerinin hazır bulunmasıyla, Türkmenlerin yaklaşan Kürdistan parlamento seçimlerine katılımı konusunda bir basın toplantısı düzenledi.

-Federal Mahkemenin toplantısı

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Parlamento Seçim Yasası'nın 5 maddesine karşı yapılan bir dizi şikayeti görüşmek üzere 8 Ekim Pazar günü toplandı.

Kürdistan Parlamentosunun 5. oturumunda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) grubunun lideri Ziyad Cabbar ile Süleymaniye İl Meclisinin Hıristiyan Üyesi Amanj Najib Shamoon tarafından sunulan itirazların ele alındığı toplantı, 15 Ekim Pazar gününe ertelendi.

-“Federal Mahkemenin itirazları reddetmesini istiyoruz”

Türkmenlerin Kürdistan Bölgesi Parlamento seçimlerine katılmasına değinen Aydın Maruf, “Önümüzdeki Kürdistan Parlamento seçimlerinin 1992 yılı seçim yasalarına göre gerçekleştirilmesi talep edilmiş. Seçim bu yasalara göre gerçekleştirilirse Türkmen toplumunun parlamentoda sandalyesi olmayacak ve seçimlerden çıkarılacak çünkü, yasaya göre 5 sandalyenin tamamı Keldani, Asuri ve Süryani toplulukları arasında bölünmüş durumda.” dedi.

Bazı tarafların konuyu kendi çıkarları için siyasi çatışmalara çekmek istediğini söyleyen Maruf, “Federal Mahkemenin oluşumların durumunu göz önünde bulundurarak itirazları reddetmesini istiyoruz. Bu konu Kürdistan Parlamentosuna özel ve parlamento seçim yasasında değişiklik yapabilir. Topluluklara karşı alınacak her türlü kararın Kürdistan Bölgesi'nde var olan barış içinde bir arada yaşamayı etkileyeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki oluşumların tarafsız olduğunu dile getiren Maruf, “Oluşumların yaklaşan Kürdistan Parlamentosu seçimlerine katılması çok önemli ve desteklenmeli.” ifadesini kullandı.

-Kürdistan Parlamento seçimleri

Kürdistan Parlamentosu seçimleri ilk olarak 1992’de gerçekleştirilirken, 2004 yılında seçim kanunu değiştirilerek Kürdistan Bölgesi'nin birden fazla seçim bölgesinden oluşması gerektiğini belirten 9. madde kaldırıldı.

Kürdistan Bölgesi 6. tur parlamento seçimlerinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun doğrudan denetimi altında, 25 Şubat 2024'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.