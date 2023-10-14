MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetim Kurulu üyesi 64 yaşındaki Yusuf Çırpan, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1433 Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi.

Evinde cansız yatarken bulunan Çırpan’ın kafasının arkasında bir darbe izinin olması nedeniyle, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Çırpan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çırpan’ın eski il başkanı yardımcısı olduğu da öğrenildi.