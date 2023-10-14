Çocuk Koruma Örgütü: İsrail 600'den fazla Filistinli çocuğu öldürdü

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli çocukların sayısının 614’e yükseldiği ve bu sayının artabileceği bildirildi.

ABD'de çalışmalarını yürüten Çocuk Koruma Örgütü tarafından cuma akşamı yayınlanan bir raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 583 çocuğun öldüğü, bunların Gazze Şeridi'ndeki yaşamını yitirenlerin üçte biri olduğunu bildirdi.

Sadece son saatlerde Gazze Şeridi'nde İsrail bombalamaları nedeniyle yaklaşık 31 çocuğun öldürüldüğü bildirilen raporda, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerinin gıda, su, elektrik ve tıbbi malzemeye erişimini engellemesi nedeniyle ölü ve yaralıların sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

Çocuk Koruma Örgütü Politika Baş Danışmanı ve Avukat Brad Parker, "İsrail ordusunun geniş çaplı saldırısı, İsrail'in açıklamalarıyla başladı. Bu durum, Filistin halkına karşı soykırım girişimi olduğu yönündeki korkuları artırdı. İsrail saldırıları Gazze'de birçok insanı kasıtlı olarak öldürüyor gibi görünüyor, bu da Gazze Şeridi'ndeki yaşamı yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamalara göre İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle, 1951 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 bin 500 kişi ise yaralandı.

-İsrail-Hamas çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.