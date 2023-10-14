MSB duyurdu: 10 YPG’li öldürüldü
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 10 YPG’linin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/i7Yrk1Z5i8