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MSB duyurdu: 10 YPG’li öldürüldü

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türkiye Suriye MSB

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 10 YPG’linin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

 

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