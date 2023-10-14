MSB duyurdu: 10 YPG’li öldürüldü

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 10 YPG’linin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."