Irak Parlamentosu Gazze'ye saldırıları kınadı

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Irak Parlamentosu, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları kınayarak, Arap Birliği’ne çağrıda bulundu.

Irak Parlamentosu, 14 Ekim Cumartesi günü Filistin’deki gelişmeleri görüşmek üzere oturum gerçekleştirdi.

Arap Birliği’ne Gazze'ye yönelik saldırıları kınamak ve acil insani koridor açmak için toplantı çağrısı yapılan oturumda, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar kınandı.

Oturuma katılan grup başkanları, Filistin'e karşı tutumlarının değişmediğini vurgulayarak, “Filistin devleti kurmanın ve Filistinlilerin haklarını korumanın” gerekli olduğunu belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, saldırılarda 1900’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun son açıklamasında ise Hamas saldırıları nedeniyle 1400’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.