Irak İçişleri Bakanı Şemmeri Erbil'de

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Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, uyuşturucuyla mücadele konulu konferansa katılmak üzere Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına ulaşan Irak İçişleri Bakanı Şemmeri, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından karşılandı. İki bakan karşılamanın ardından toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Ahmed ile mevkidaşı Şemmeri, uyuşturucuyla mücadele, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ile Irak ve İran arasındaki güvenlik anlaşmalarını ele aldı.

K24 muhabirinin aktardığına göre Şemmeri, bugün Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan uyuşturucuyla mücadele konulu konferansa katılmak amacıyla Erbil’e geldi.

K24 muhabiri konferansın, uyuşturucu tehdidiyle mücadele için uluslararası destek kazanmak ayrıca bu tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek için Kürdistan Bölgesi'nde uyuşturucu kaçakçılarına ve kullanıcılarına yönelik tedbirlerin sıkılaştırılması amacıyla düzenlediğini bildirdi.