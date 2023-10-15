Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
İstanbul-Van seferini yapan yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine ulaşan ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Olay yerinde 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 34 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, devrilen otobüsün kaldırılması çalışmaları sürüyor.