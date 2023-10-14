İsrail-Hamas çatışmalarında can kaybı arttı

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise son rakamlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 286'ya yükseldiğini belirtti.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda öldürülen ve aralarında subayların da olduğu 7 askerinin daha isimlerini paylaştı.

Askerlerin isimleri ordunun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yaşamını yitiren asker ve subayların ailelerine, ölüm haberinin verildiği ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.