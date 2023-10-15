Başbakan Barzani: Uyuşturucu tehdidi terörden farksız değil

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "uyuşturucunun oluşturduğu tehdidin terörden farksız olduğunu" belirterek, “Kürdistan Bölgesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı artışta, bu durum toplumumuz için tehlikeli bir alarm.” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’de gerçekleştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.

“Son verilere göre Kürdistan Bölgesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı artışta, bu durum toplumumuz için tehlikeli bir alarm.” diyen Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi’ne çeşitli yollarla karşı çıkılıyor ve zayıflatılmaya çalışılıyor. Bu tehlikeli yollardan biri uyuşturucu maddeleridir. Uyuşturucu, toplumumuzun düzenini, gençlerimizin yetenekleri ile sağlığını bozmak için ustalıkla ve açıkça kullanılan silahlardan biridir.” diye konuştu.

"Uyuşturucunun oluşturduğu tehdidin terörden farksız" olduğunu vurgulayan Başbakan Barzani, en sert şekilde uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, “Mafya ve suçlu iş adamları bölgeyi kendi iflah olmaz entrikalarının parçası haline getirmiş. Coğrafi konumundan yararlanarak uyuşturucuyu başka yerlere ulaştırmak için Kürdistan Bölgesi'ni bir kapı olarak kullanmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

Sınır bölgelerinde ve Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürt bölgelerindeki bazı silahlı grupların “istikrarsızlığa neden olduğunu ve Kürdistan Bölgesi hükümeti güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelesini engellediğini” söyleyen Barzani, “Maalesef bu silahlı grupların bazıları uyuşturucu ticaretinin bir parçası.” dedi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi hükümetinin yetkili kurum ve kuruluşlarının uyuşturucuyla mücadeleye en sert şekilde devam etmesi gerektiğini de bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelenin küresel bir sorun olduğunu kaydeden Barzani, "Birçok toplum bu maddeye bağımlı durumda. Ne yazık ki Irak ve Kürdistan Bölgesi de bu tehdit ve tehlikelerin dışında değil." dedi.

Başbakan Barzani’nin konuşmasının ardından konferansta, “yetkili tarafların uyuşturucuyla mücadeledeki rolü” ve “uyuşturucu ve zihne bıraktığı etkiler ile mücadelede uluslararası tarafların Kürdistan Bölgesi hükümetine desteği” konulu iki panel gerçekleştirilecek.

Erbil'de gerçekleştirilen konferansa Kürdistan Bölgesi hükümeti ve Federal hükümetten yetkililerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi'ndeki diplomatik misyonlar, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar da katılacak.