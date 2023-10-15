Bir savaştan diğerine... Ukraynalılar bu sefer İsrail'den kaçıyor

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını İsrail'den diğer Avrupa ülkelerine tahliye etmeyi planlıyor.

ABD merkezli Politico Gazetesi’nin haberine göre Kiev, Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını İsrail'den diğer Avrupa ülkelerine tahliye etmeyi planlıyor.

Haberde, Ukraynalılardan oluşan ilk grubun cumartesi günü İsrail'den Romanya'ya doğru yola çıkmasının planlandığı, bir diğer grubun da pazar günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Avrupa'ya doğru yola çıkacağı bildirildi.

Yaklaşık 1000 Ukraynalının İsrail'den Avrupa'ya tahliye edilme talebinde bulunduğu konusunda bilgi veren gazete, Gazze'de 200 Ukraynalının kuşatma altında olduğunu belirtti.

Bazı Ukraynalılar, Rusya'nın saldırıları nedeniyle İsrail'e kaçtıktan sonra, Hamas saldırıları nedeniyle yine İsrail'den Avrupa'ya kaçmaya çalışıyorlar.

Ukrayna'dan 10 günlüğüne İsrail'e kaçan Ukraynalı vatandaş Victoria Grishingo, Politico gazetesine yaptığı açıklamada, savaşın peşini bırakmadığını söyledi.

Ukrayna'ya geri dönmesi gerektiğini belirten Grishingo, “7 Ekim 2023 sabahı, 24 Şubat 2022 sabahı ile aynıydı. Hamas'ın saldırarak 1300 kişinin öldürüldüğü, onlarca kişinin kayıp olduğu, yüzlerce vatandaşın ise yaralandığı söyleniyordu. İki savaşı karşılaştırdığımda Hamas'ın Ruslar gibi davrandığını ve saldırıların birbirilerine benzediğini hissettim.” dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.