Politika

Mevlüt Yakut: PKK gelirlerinin büyük kısmını uyuşturucudan elde ediyor

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kürdistan Türkiye Kürdistan Bölgesi Irak uyuşturucu

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, PKK’nin gelirlerinin büyük kısmını uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiğini belirtti.

Erbil’de düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’na katılana Mevlüt Yakut burada gerçekleştirdiği konuşmasına, PKK’nin Avrupa'da uyuşturucunun “kontrolü, pazarlaması ve kaçakçılığıyla” ilişkisi olduğunu söyleyerek, Europol raporu ve ABD Hazinesinin örgüt yetkililerine uyguladığı yaptırımların bunu gösterdiğini vurguladı.

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin terör eylemlerinde kullanıldığını ifade eden Yakut, Türkiye'de sokaklarda uyuşturucu kaçakçılığından tutuklananların bir kısmının PKK üyesi olduğunu aktardı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerine çağrıda bulunan Mevlüt Yakut, bilgi alışverişi ve terörle mücadele yoluyla uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye  arasındaki çabaların yoğunlaştırılmasını istedi.

Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına değinen Mevlüt Yakut, “Bu yılın 8 ayında Türkiye'de 2 milyona yakın captagon hapı, 4 milyondan fazla uyuşturucu hap, 13 ton kristal ve 11 kilogram diğer kristal türü ele geçirildi.” dedi.

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