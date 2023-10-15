Politika

"Uyuşturucuyla mücadelede birlikte çalışmamız hayati önem taşıyor"

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kürdistan ABD Kürdistan Bölgesi Irak

HABER MERKEZİ

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Mark Straw, Irak, Kürdistan Bölgesi, Ürdün ve Lübnan’da uyuşturucu kullanımını azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Başkonsolosu Straw, Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla gerçekleştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin uyuşturucuyla mücadele stratejisini geçen yıl haziran ayında açıkladığını bildiren Başkonsolos Straw, strateji çerçevesinde, “kolluk kuvvetleri ve soruşturmaları, maddi ve hukuki yaptırımlar, bölgedeki yerel kurumlara yardımcı olmak ile farkındalığı yaymak” gibi 4 önemli noktaya işaret ettiklerini vurguladı.

"Uyuşturucuyla mücadelede birlikte çalışmamız hayati önem taşıyor." ifadesini kullanan Straw, “İki yönlü çalışıyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede ön saflarda oldukları için şu anda Lübnan’a destek sağlıyoruz aynı zamanda, Ürdün güvenlik güçlerine uyuşturucuyla mücadelede sınırlarını korumaları konusunda da yardımcı oluyoruz.” dedi.

ABD’de ekonomiyi ve toplumu olumsuz yönden etkileyen bu maddelerin kullanımından endişe duyduklarını aktaran Başkonsolos Straw, “Bu nedenle biz uyuşturucu kullanımını azaltmak için Irak, Kürdistan Bölgesi, Ürdün ve Lübnan’da çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Bu tehdit sınırların ötesinde, dünya çapında 17 ülkeden oluşan, Asya'dan ABD ve Avrupa'ya uzanan bir ağ, dolayısıyla birlikte çalışmamız çok çok önemli.” diyen Straw, “Esad rejimi, Hizbullah ve uyuşturucu ticaretindeki diğer ortakların karşı koymak için” Irak ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile çalıştıklarını dile getirdi.

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