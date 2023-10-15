Irak Gençlik ve Spor Bakanı: Uyuşturucuyla mücadele çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız

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Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed El-Müberga, Irak'ta uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı oranının arttığını, uyuşturucuyla mücadele çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini bildirdi.

El-Müberga, Erbil’de gerçekleştirilen Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Toplumu birleştirmek, düzene koymak, gençliğimizi korumak ve savunmak için çalışmak bizim görevimizdir. Bu nedenle Kültür ve Gençlik Bakanlığı olarak çalışmalarımızın bir kısmı da uyuşturucu maddelerinin tehdidiyle mücadele etmektir.” ifadesini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Bakan El-Müberga, "Araştırmalara göre Irak'ta uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığının oranı artmış. Bu da toplumumuz üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Bu nedenle uyuşturucunun tehlikeleriyle mücadelede önemli bir rol oynamalıyız." dedi.

Konferansa katılan Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri de uyuşturucu maddelerinin yayılmasının endişe verici olduğunu belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin ilgili tarafların önceliği olması gerektiğine işaret etti.

Uyuşturucu kullanımın yaygınlaşmasının önüne geçilmediği halde gençliğin geleceği üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını vurgulayan Bakana Şemmeri, “Uyuşturucu tehditlerine karşı koymak için ortak bir stratejimiz olmalı.” açıklamasında bulundu.

Uyuşturucu tehdidiyle mücadele etmek için ulusal ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Şemmeri, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İçişleri Bakanlığının planı yalnızca İçişleri Bakanlığı düzeyinde değil, aynı zamanda Kürdistan, diğer bakanlıklar, uluslararası kuruluş ve kurumlar düzeyinde de olup iş birliği ve koordinasyona dayanmaktadır. Bu tehdide karşı çabaları güçlendirmek için Irak Başbakanı ile iletişim halindeyiz. Diğer devlet ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Uyuşturucuyla Mücadele Kanunu'nun 117. maddesi gereğine göre yasal yollardan uyuşturucu tehdidine karşı mücadele etmek için çalışmak istiyoruz.”