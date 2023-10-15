Mesrur Barzani, Irak Gençlik ve Spor Bakanı'nı kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed El-Müberga ile Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki spor durumunu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 15 Ekim’de Irak Gençlik ve Spor Bakanı El-Müberga’yı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde spor durumu ele alınırken, Kürdistan Bölgesi'nin ilgili kurumları ile federal hükümet arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacına değinildi.

Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası spor faaliyetlerine ve turnuvalara katılmasının önemine değinen Başbakan Barzani, federal hükümetin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Kürdistan Bölgesi'nde, uluslararası spor faaliyetleri ve turnuvalar düzenlenmesi için yürütülecek çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Iraklı Bakan El-Müberga ise spor alanında Kürdistan Bölgesi ile iş birliği ve koordinasyonu arttırmak için hazır olduklarını dile getirdi.