Sağlık Bakanı Berzenci'den uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama

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Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci, uyuşturucu sorununun toplumları ve fertleri doğrudan etkileyen küresel bir sorun olduğunu belirterek, uyuşturucuya ilişkin ilk kanunun Kürdistan Bölgesi hükümetinin 9.uncu kabinesinde görüşüldüğünü söyledi.

Berzinci, Erbil'deki Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı’nda gerçekleştirilen “yetkili tarafların uyuşturucuyla mücadeledeki rolü” konulu ilk panelde konuştu.

Uyuşturucu maddeler sorununun küresel olduğuna işaret eden Sağlık Bakanı, “Avrupa'da, özellikle Körfez, Orta Doğu ve komşu ülkelere yayılmış durumda.” dedi.

“Uyuşturucu sorunu, toplumu ve fertleri doğrudan etkilediği gibi ülke ekonomisini ve güvenliğini de doğrudan etkilemekte.” diyen Saman Berzinci, uyuşturucu kullanımının sağlık açısından bir takım bulaşıcı hastalıklara neden olduğunu vurguladı.

“Kürdistan Bölgesi hükümetinin 2020 yılındaki 9.uncu kabinesinde bu konuyla ilgili 7 bölüm ve 50 maddeden oluşan ilk kanunun görüşüldüğünü” belirten Berzinci , “Birçok devlet ve sivil toplum kuruluşuyla koordinasyon halindeyiz. Kanun iki önemli bölümden oluşuyor; birinci bölümde uyuşturucuyla nasıl mücadele edileceği, uyuşturucu maddelerinin nasıl önleneceği ve tedavisi, ikincisinde ise yargı ve cezalara yer verilmiş.” diye konuştu.