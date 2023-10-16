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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail ile Hamas'a ayrı ayrı çağrılarda bulundu.

İsrail-Hamas çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

"Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizen Guterres, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasına İsrail'in hava saldırılarıyla karşılık vermesi sonucu bölgede çatışmalar başladı.