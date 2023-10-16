Spor

Türkiye EURO 2024 biletini aldı

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A Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı
türkiye Türkiye maç spor

HABER MERKEZİ

Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye-Letonya karşılaşması

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabakada Türkiye’ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa yabancı bir teknik direktörle Avrupa Şampiyonası biletini aldı. 6’ncı kez şampiyonaya katılacak Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Türkiye-Letonya karşılaşması
Türkiye-Letonya karşılaşması
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