Filistinli aileye saldırı! 6 yaşındaki çocuk 26 kez bıçaklanarak öldürüldü!

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ABD'nin Chicago eyaletinde 6 yaşındaki Müslüman çocuk, 26 kez bıçaklanarak öldürüldü, annesi ise yaralandı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba’nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Hamas çatışması" olduğu iddia edildi.

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği belirtilirken, eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" açıkladı.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

-Biden'dan olaya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Joe Biden da vahşi cinayetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu korkunç nefret eyleminin Amerika'da yeri yok. Amerikalılar olarak bir araya gelmeli ve İslamofobiyi, nefretin her biçimini reddetmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Olayı öğrendiklerinde şok olduklarını belirten ABD Başkanı, "Nasıl dua ettiğimiz, neye inandığımız ve kim olduğumuzun bir önemi yok." dedi.