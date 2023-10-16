Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de gidilecek güvenli yer yok

HABER MERKEZİ

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıyla ilişkin, "Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar." açıklaması yaptı.

İngiltere merkezli örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, sivillere Gazze'nin kuzeyini terk etme baskısı yapan İsrail'in belirlediği "güvenli rotada" 13 Ekim'de gerçekleşen saldırıya ait 6 görüntünün örgüt tarafından doğrulandığı belirtildi.

İsrail ordusunun hastanelere ve uluslararası örgütlere Gazze'nin kuzeyini terk etme uyarısı yaptığı ve bu amaçla havadan bildiriler attığı vurgulanan açıklamada, "Bu neredeyse imkansızdır. Ulaşım olmadan çocuklar, hastalar, yaşlılar, hamile kadınlar ve engelli kişiler bu yolculuğu yapamazlar." denildi.

Aralarında çocuk, kadın ve engellilerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişiyi taşıyan bir kamyon ile 8 aracın saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alana gelen ambulanslar da ikinci saldırıda vuruldu, kurtarma görevlileri yaralandı. En az 70 kişi öldü. Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar."