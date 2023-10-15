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Gazze Şeridi’ndeki mülteci sayısı 1 milyonu geçti

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ortadoğu İsrail Gazze Hamas BM

HABER MERKEZİ

Son verilere göre İsrail ile Hamas arasında çıkan çatışmalarda 1 milyondan fazla insan Gazze Şeridi'nden göç etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle son 10 gün içinde 1 milyondan fazla kişinin Gazze Şeridi'nden göç ettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombalamalarında ölü sayısının 2 bin 700'e yükseldiği ve 10 binden fazla kişinin yaralandığını belirtilirken, Gazze Şeridi'nde yeterli tıbbi hizmet alamayan yaklaşık 50 bin hamile kadının bulunduğu vurgulandı.

İsrail ordusu da Hamas ve Filistinli silahlı gruplar tarafından öldürülen İsraillilerin sayısının 291'i asker olmak üzere 1400'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, İsrail ordusu Gazze sınırına çok sayıda güç konuşlandırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı son açıklamada, Orta Doğu'nun tehlikeli bir durumla karşı karşıya geldiğini belirtti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasına İsrail'in hava saldırılarıyla karşılık vermesi sonucu bölgede çatışmalar başladı.

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