Peşmerge güçleri ile Irak ordusundan ortak operasyon

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Peşmerge güçleri ve Irak ordusu, Derman Away Serw, Derman Away Khwaru, Ali Beyan, Karasalim ve Serbir köylerinin sınırlarında ortak operasyon gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 15 Ekim 2023’te Peşmerge güçleri, Irak ordusu ve bölgedeki güvenlik güçlerinin ortak askeri plana göre 4’üncü cephe sınırında tarama operasyonu düzenlediği belirtildi.

Sabah saat 5'te başlayan operasyonda Derman Away Serw, Derman Away Khwaru, Ali Beyan, Karasalim ve Serbir köylerinin sınırlarında tarama faaliyeti yapıldığı bildirildi.

Operasyon, 11'inci Piyade Tugayı'na bağlı 1'inci Tabur, 2'nci Tabur ve 3'üncü Tabur tarafından, Irak ordusunun 31'inci Tugayı, Kerkük Ortak Üssü Piyadeleri’ne bağlı 1'inci Tabur, 2'nci ve Karanav Emniyeti iş birliğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonun saat 12.30'da sona erdiği ve belirlenen tüm bölgelerde tarama yapıldığı kaydedildi.