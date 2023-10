Erdoğan: Savaşlar gıda krizini derinleştiriyor

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Orta Doğu’da yaşanan savaş ve çatışmaların gıda krizini derinleştirdiğini belirterek, “Birleşmiş Milletler ile birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle düzenlenen ve 2023 teması "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'ne video mesaj gönderdi.

Bu yıl belirlenen “Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma” temasının suya ilişkin farkındalığı artıracağına inandığını söyleyen Erdoğan, “Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz.” dedi.

“Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz.” diyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Öte yandan insanlık, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan '2030'da sıfır açlık' yaklaşımından maalesef giderek uzaklaşıyor. Tarım ve Gıda Örgütü değerlendirmelerine göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Halbuki dünya genelinde yıllık olarak 4 ile 5 milyar ton gıda üretilmektedir. Bu miktarın 2050 yılı için öngörülen dünya nüfusuna bile yeteceği hesaplanırken, maalesef günümüz dünya nüfusuna kafi gelmiyor. Çünkü dünya genelinde her saniye üretilen 127 ton gıdanın 21 tonu zayi oluyor. Bu rakam bizlere şu an açlık çeken 735 milyon insanı tam 4 kez doyurabileceğimizi ifade ediyor.”

Erdoğan, “Son dönemde bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların da gıda krizini derinleştirdiğini görüyoruz. Birleşmiş Milletler İle birlikte başlattığımız Karadeniz girişimiyle dünya piyasalarına 33 milyon ton tahıl ürünü sevk edilmesini sağlayarak küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik." ifadelerini kullandı.