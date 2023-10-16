Politika

Diyarbakır'da operasyon: 364,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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kürdistan Diyarbakır operasyon

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 350 kilogram kubar esrar, 14,5 kilogram toz esrar ve 150 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyon neticesinde 350 kilogram kubar esrar maddesi, 14,5 kilogram toz esrar maddesi, 150 bin kök skunk bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Yakalanan 1 şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak, skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiştir." denildi.

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