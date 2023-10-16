Bakan Yerlikaya duyurdu! Sinop ve İstanbul'da 2 ayrı çete çökertildi

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Türkiye’de düzenlenen "Kafes" operasyonları kapsamında dolandırıcılık yaptıkları belirtilen “Uzuner Çetesi” ile liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı “Pelit Çetesi”nin çökertildiği bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kafes” operasyonları kapsamında, “Uzuner” ve “Pelit” çeteleri olarak bilinen 2 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sinop Jandarma Komutanlığınca liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 yöneticisi bulunan 'Uzuner Çetesi'ne yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 14 şüpheliyi yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığınca “Pelit Çetesi” olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik de operasyon düzenlendi kaydedildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Ormanda kesim yaparak açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak, 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Orman Kanunu'na muhalefet' suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verdi.

Tamamı yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi.