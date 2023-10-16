MSB: 2 PKK'li öldürüldü
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’linin öldürüldüğünü bildirdi.
MSB'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’linin öldürüldüğü aktarıldı.
Bakanlıktan 15 Ekim’de yapılan açıklamada da söz konusu operasyon kapsamında 2 PKK’linin öldürüldüğü belirtilmişti.
“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.