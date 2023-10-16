Politika

MSB: 2 PKK'li öldürüldü

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kürdistan Türkiye MSB PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’linin öldürüldüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’linin öldürüldüğü aktarıldı.

Bakanlıktan 15 Ekim’de yapılan açıklamada da söz konusu operasyon kapsamında 2 PKK’linin öldürüldüğü belirtilmişti.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

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