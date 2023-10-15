Gazze'deki İçişleri Bakanlığından “çevre felaketi" uyarısı

HABER MERKEZİ

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanlarında Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında kalması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." denildi.

Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği can kaybı sayısını önemli ölçüde artıracağı bildirilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmış,Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas ve Filistinli silahlı gruplar tarafından öldürülen İsraillilerin sayısının 291'i asker olmak üzere 1400'e yükseldiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombalamalarında ölü sayısının 2 bin 700'e yükseldiği ve 10 binden fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.