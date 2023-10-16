Irak Premier Ligi ertelenebilir

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Irak Premier Ligi’nin yeni sezonu, stadyumların maçlara hazır olmaması dolayısıyla ertelenebilir.

Kurdistan24'ün elde ettiği bilgilere göre Irak Futbol Federasyonu, Irak Premier Ligi'n yeni sezonunun başlaması için stadyumları hazırlamakta sorun yaşıyor.

Şu ana kadar sadece 9 stadyum yeni sezonda ev sahipliği yapmaya hazır, oysaki ligin en az 14 stadyuma ihtiyacı var.

Irak Futbol Federasyonu, maçların hazırlıkları tamamlanmış stadyumlarda gerçekleştirilmesini planlıyor, ancak 20 kulübün katılacağı ligin başlaması 27 Ekim'den 7 Kasım'a ertelenebilir.

Başkent Bağdat'ın ünlü kulüplerinin çoğunun oynadığı Al-Shaab Stadı’nın restorasyon çalışmaları devam etmekte ve henüz hazır değil. Maçlara ev sahipliği yapmaya hazır 9 stadyum arasında Erbil, Zaho, Duhok ve Nevroz stadyumları yer alıyor.